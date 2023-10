Zaki contro l’Italia | “Sono molto deluso”

(Di venerdì 13 ottobre 2023)in un’intervista a ‘Il Manifesto’ critica in modo duro alcune scelte fatte in Italia e difende la sua idea di sostenere sia Palestina che Israele. Si è rotto qualcosa nel rapporto tra Italia edopo la netta presa di posizione da parte dell’attivista egiziano. Il ricercatore, infatti, si è schierato a favore sia della Palestina che di Israele. Dichiarazione che ha portato gli organizzatori del Salone del Libro ad annullare la sua presenza e Fabio Fazio a rinviare il suo intervento a Che tempo che fa. Patrickintervistato da ‘Il Manifesto’ – Notizie.com – © Ansa“da ciò che sta accadendo – ha ammessoa Il Manifesto – io sin da subito ho dichiarato di essere preoccupato per tutte le vittime civili israeliane e palestinesi. Quest’ultimo ...

Dove "finiresti mitragliato": Cruciani travolge, parole al vetriolo 'La realtà è questa. Gli slogan orribili in piazza che tu giorni fa elogiavi sono gli stessilo Stato d'Israele', ha ...

Patrick Zaki contro gli attacchi di Israele a Gaza: in un post definisce Netanyahu «serial killer» Corriere

"Sono con la Palestina, non con Hamas": Patrick Zaki risponde alle polemiche dopo il suo post contro Netanyahu BolognaToday

Queste possono e devono essere magari criticate e discusse, ma trovo ingiusto che si apra una campagna d’odio contro di me“. “Io sarà sempre grato all’Italia per quello che ha fatto per me – ha ...Dopo Che Tempo che Fa e l'Arsenale della pace di Torino, arriva un altro "no" a Patrick Zaki. Questa volta è la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, a revocare l'invito in città al ricercatore ...