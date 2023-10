WXV di Rugby Femminile | l’Italia batte il Giappone all’esordio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Stellenbosch –ilper 28-15 al WXV, che si sta svolgendo in Sudafrica. Le Azzurre esordiscono allora con una vittoria importante nella competizione e riscattano la sconfitta nel test di Parma. Sono andate a segno Rigoni, Muzzo con una doppietta e Granzotto per la meta che vale il bonus offensivo: perfetta dalla piazzola Michela Sillari, che fa 4 su 4. Per le Sakura XV 3 mete, non trasformate, di Matsumura (doppietta) e Nduka. Il racconto della gara e il tabellino (federurgby.it) La cronaca di Italia-parte bene: il calcio di Madia mette sotto pressione il reparto arretratose, Nishimura libera ma non esce dai 22. Sulla rimessa laterale Stefan gioca benissimo per Muzzo, che apre in due la linea difensivase e ...

Le Azzurre esordiscono nel WXV 2 con una vittoria, quattro mete e 5 punti presi in classifica, battendo 28 - 15 il Giappone.

Pronto riscatto della Nazionale italiana di rugby femminile, che affonda il Giappone per 28-15 nell'incontro disputato al Danie Craven Stadium di Stellenbosch (Sudafrica) e valido quale match inaugura ...Stellenbosch, 13 ott. -(Adnkronos) - Buona la prima per l’Italia, che batte 28-15 il Giappone e conquista i primi 5 punti del suo WXV. A Stellenbosch in Sudafrica e Azzurre riscattano la sconfitta del ...