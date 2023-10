WWE | Randy Orton potrebbe tornare a Survivor Series

(Di venerdì 13 ottobre 2023)si svolgerà il prossimo 25 novembre, all’Allstate Arena di Rosemont, in quel di Chicago. Le aspettative sono già, di per sè, molto alte visti i recenti sviluppi di storyline durante gli show settimanali. Tuttavia, i fanro assistere anche ad un grande ritorno: quello di. Tutto secondo i piani?è assente da parecchio tempo, precisamente da maggio 2022, a causa di un infortunio alla schiena che lo ha portato anche a sottoporsi ad un intervento con lunghi tempi di recupero. Era stata precedentemente riportata l’intenzione della WWE di farentro quest’anno ma non prima di SummerSlam; pare che fossero già previsti dei piani per il suo rientro. Ora anche Sean Sapp ...

Successivamente lariprenderà Hulk sotto la sua ala, e oggi di tanto in tanto il personaggio ... assieme a personaggi come The Ultimate Warrior, The Undertaker, Ric Flair, Macho ManSavage e ...

Randy Orton vicino al ritorno: ma quanto manca a The Viper per ... World Wrestling

Randy Orton ha speso 1.000 dollari per salire di livello su Elden Ring eSports & Gaming

Randy Orton potrebbe finalmente tornare in WWE: la compagnia sta preparando il ritorno per Survivor Series 2023.Jey Uso being moved to Raw was a trade with SmackDown, potentially forgotten by WWE fans as it wasn't mentioned on programming. Speculation surrounds the identity of the Superstar returning to ...