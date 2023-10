WWE | Karrion Kross rivela chi sarebbe dovuto essere l’avversario di Bray Wyatt a WM39

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Durante una conversazione con Chris Van Vliet su Insight,hato che in realtà era stato scelto per affrontarea WrestleMania. La WWE aveva inizialmente pianificato una rivalità trae Bobby Lashley in vista di WrestleMania 39, ma a causa di inaspettate complicazioni di salute,è stato costretto a lasciare le trasmissioni. “Dovevamo lavorare insieme all’ultima edizione di WrestleMania, e nessuno lo sapeva tranne un gruppo ristretto di sceneggiatori e persone negli uffici. Eravamo programmati per qualcosa. Trascorrevamo ore a discutere su come avremmo voluto gestire la situazione, cosa avremmo voluto offrire dal punto di vista creativo al pubblico, e dove pensavamo che entrambi dovessimo arrivare. Avevamo delle idee ...

