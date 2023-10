WWE | Ecco come è strutturato il nuovo processo creativo al servizio di Triple H

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La WWE sta inanellando una serie di record sotto tanti punti di vista, in ambito di mercato. L’avvento della TKO al comando della compagnia ha portato tante novità e, ultimamente, una di queste ha fatto felici parecchi fan. Time to play the Game In precedenza vi abbiamo riportato didai piani alti sia stata presa la decisione che il 99,9% delle decisioni, in termini creativi, siano prese daH, e che Vince McMahon non farà più parte del. Il Wrestling Observer Newsletter ha fatto chiarezza sulla nuova gerarchia creativa della WWE: “Per quanto riguarda il, al momento Paul Levesque è la persona che comanda. È lui che prende tutte le decisioni chiave. Bruce Prichard fa da tramite tra il team, le ...

la card di Fastlane .Women's Championship - IYO SKY vs Asuka vs Charlotte Flair Dopo l'incasso della valigetta del Money in the Bank, IYO SKY sta provando a dominare SmackDown insieme a ...

"NXTMania", ecco come la WWE aveva internamente pubblicizzato ... World Wrestling

Ascolti NXT e Dynamite: ecco chi ha vinto tra WWE e AEW martedì ... World Wrestling

Fastlane 2023 è stato l'ultimo Premium Live Event della WWE e come sempre Dave Meltzer ha stilato i suoi voti per i match dello show.Come sappiamo stanno facendo molto discutere i recenti post pubblicati da Tony Khan sui social, post che all'interno della stessa AEW non sono stati visti di buon occhio da diverse persone (stando all ...