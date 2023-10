WWE | CM Punk avvistato a Orlando

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Come ben sappiamo, nelle ultime settimane si sta parlando intensamente del possibile ritorno di CMin WWE. Tra voci e smentite, però, non è ancora chiara quale sia la situazione attorno alle possibili trattative tra le parti. Ovviamente, ogni avvistamento diin giro per l’America può diventare oggetto di chiacchiere: infatti, l’ex AEW World Champion è statoin quel di, sede di NXT e del Performance Center. Sebbene l’avvistamento abbia immediatamente fatto scatenare gli amanti del fantawrestling, Sean Sapp di Fightful ha fugato quasi immediatamente tutti i dubbi riguardo alla presenza dinella città della Florida. In realtà, il Second City Saint si trovava adper visitare l’Halloween Horror nights degli Universal Studios. Inoltre, il ...

... Martínez non si consideri troppo importante per svolgere una seconda attività come star della... al merengue, alla bomba e alla bachata, realizzando al contempo stimolanti commistioni con il, ...

CM Punk, la WWE avrebbe rifiutato un suo ritorno: i dettagli World Wrestling

CM Punk si trova ad Orlando, si avvicina alla WWE Spazio Wrestling

Come ben sappiamo, nelle ultime settimane si sta parlando intensamente del possibile ritorno di CM Punk in WWE. Tra voci e smentite, però, non è ancora chiara quale sia la situazione attorno alle poss ...CJ Perry Says Miro Initially Convinced Her His Fight With CM Punk Was Real, He Told Her It Was A Joke Mike Johnson of PWInsider reports that Aldis will make his official WWE TV debut on the October 14 ...