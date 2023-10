WTA Zhengzhou 2023 | Jasmine Paolini nella prima semifinale 500 in carriera | battuta Laura Siegemund

(Di venerdì 13 ottobre 2023)entra per la settima volta in unaWTA, ma questa è la più importante della sua. Entra, infatti, nel penultimo atto di un 500m quello di, per lavolta battendo la tedescaper 6-0 7-5. Prossimo ostacolo una tra l’ucraina Anhelina Kalinina e la cinese Qinwen Zheng, ma un dato certo già c’è: l’ingresso nelle prime 30 del mondo. Il primo set si risolve in una generale maggior incisività da parte della toscana. Non è un vero e proprio dominio, nonostante il punteggio, ma sono tante occasioni ben sfruttate. Un mix di bel gioco dell’italiana e di errori (tanti) della tedesca, non a suo agio dopo le fatiche di ieri per battere Samsonova, è quanto basta perché, uno dopo l’altro, i game si ...

La tennista toscana vince in due set e continua la cavalcata in Cina. ROMA - Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali dello "Open", torneo500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center, nella capitale della provincia di Henan

Altra vittoria per Jasmine Paolini al WTA 500 di Zhengzhou, dove l'azzurra ha sconfitto anche la tedesca Laura Siegemund ai quarti di finale.