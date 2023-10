WTA Hong Kong | Martina Trevisan vola in semifinale! Sconfitta Mertens con qualche brivido

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)può concedersi il sorriso. La toscana (n.42 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 30 minuti la belga Elise(n.41 del ranking) nei quarti di finale del WTA di. Una partita dominata per larghi tratti dall’azzurra, che in fase di chiusura ha sofferto un po’ troppo, partendo da una condizione di 5-0 e servizio. Tuttavia, brava la tennista del Bel Paese a trovare il modo di far calare il sipario e a conquistare la sua prima semifinale stagionale, la terza in carriera a livello WTA. Sul suo cammino ci sarà la vincente del confronto tra la ceca Siniakova e la russa Pavlyuchenkova. Nel primo setfa valere fin da subito le sue qualità in risposta, sfruttando le rotazioni mancine e strappando il servizio alla belga. Imprecisa ...