Warner Bros. Discovery e Amref on air in una campagna per la giornata mondiale dell’alimentazione

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ... Convergenze e Poste Mobile e di 5/10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione del 16 ottobre ,. Discovery - attraverso il proprio canale Food Network - trasmetterà una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Amref Health Africa, la più grande organizzazione sanitaria ...

Warner Bros Pictures: lo studio sarà in vendita entro i prossimi due anni Movieplayer

Warner Bros sarà venduta a Universal Le ultime "voci di mercato" da Hollywood Everyeye Cinema

Il media plan prevede la pubblicazione del video sul canale tv Food Network e coinvolgerà infine anche i social ...In Africa è in corso una delle più gravi crisi alimentari degli ultimi quarant’anni, per effetto di una lunga siccità aggravata da anni di conflitti interni e instabilità, dall'impatto della pandemia ...