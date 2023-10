Positiva anche la trimestrale di UnitedHealth, che ha registrato un utile per azione di 6,56 dollari, contro stime per 6,32 dollari, su ricavi di 92,4 miliardi, a loro volta superiori alle stime; il ...

Wall Street apre in rialzo, Dj +0,15%, Nasdaq +0,12% Tiscali Notizie

Wall Street apre in rialzo, Dj +0,46%, Nasdaq, +0,27% La Prealpina

Piazza Affari lima le perdite (-0,3%) così come le altre Borse europee sulla scia dell'avvio di Wall Street dove hanno diffuso le trimestrali le grandi banche americane, da Jp Morgan a Citi. Bene ...Disney potrebbe salire al 100% di Hulu. Blackrock in calo dopo i deludenti dati trimestrali. Jp Morgan, Citigroup e Wells Fargo in forte crescita sulle scia dei conti superiori alle aspettative ...