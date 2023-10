Von der Leyen visita Kfar Aza | «Peggiore attacco contro gli ebrei dai tempi dell’Olocausto» Israele colpisce in Libano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pesanti bombardamenti israeliani hanno colpito anche nella notte la Striscia di Gaza, in particolare nei pressi del confine. Lo testimoniano video postati sui social dai residenti e una nota dell’Aeronautica israeliana.

La presidente della Commissione europea UrsulaLeyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola sono volate oggi in Israele per portare la vicinanza dell'Ue alle autorità del Paese dopo la strage compiuta da Hamas sabato scorso, e per ...

Il processo di adesione dell’Albania all’Ue sarà il tema al centro del viaggio che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen compirà domenica 15 e lunedì 16 ottobre a Tirana, dove ...La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen viene condotta in un rifugio antiatomico mentre a Tel Aviv risuona l'allarme.