Volley | ufficiale l’addio di Mazzanti

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Comunicato stampa Federazione Italiana Pallavolo del 13/10/2023 La Federazione Italiana Pallavolo e il ct Davidecomunicano di aver interrotto consensualmente il rapporto che li legava. Dopo l’incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme.In un clima di commozione generale tutti i membri del Consiglio Federale hanno ascoltato ieri con grande attenzione e partecipazione l’intervento appassionato di, che ha ripercorso i sette anni del suo mandato e in particolare l’ultima stagione. Al termine della relazione il CF ha tributato aun sincero e caloroso applauso.L’avventura sulla panchina azzurra del tecnico marchigiano, in ...