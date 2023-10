Volley | Perugia giocherà il Mondiale per Club! Alla difesa del titolo | l’Halkbank Ankara svela le partecipanti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ilper Club 2023 dimaschile andrà in scena a Bangalore (India) dal 6 al 10 dicembre. All’evento avrebbero dovuto partecipare le ultime due finaliste della Champions League, ma le due formazioni polacche (lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, al terzo successo continentale consecutivo, e lo Jastrzebski Wegiel) hanno rinunciato a prendere parterassegna iridata. Subentrano così altre due realtà europee, ovvero le semifinaliste perdenti dell’ultima edizione della massima competizione continentale. Sono stati proprio i turchi del, trascinati dstella Nimir Abdel-Aziz, a ufficializzare sui social la propria partecipazione alper Club e are le altre, tra cui spicca anche ...

2023 - 2024 Superlega Squadra Sir SafetySala pesi e lavoro tecnico stamattina per la Sir Susa Vim. Dopo il test amichevole di ieri pomeriggio contro Porto Viro, l'ultimo della preseason contro un avversario (mercoledì ...

La Sir riabbraccia i nazionali. Lorenzetti ringrazia i suoi giovani: "Pronti e preziosi" Quotidiano Sportivo

Superlega, la Sir chiude bene il precampionato. Lorenzetti soddisfatto PerugiaToday

L'Umbria sbarca per la prima volta al TTG Travel Experience con Coldiretti e Terranostra, per promuovere il turismo rurale e le sue ricchezze agroalimentari. Un'occasione per valorizzare l'Umbria e le ...La Pallacanestro Perugia è pronta a ricominciare con entusiasmo e spirito giusto. Il capitano Agnese Soli suona la carica e spera in una grande partecipazione di pubblico per l'esordio contro Terni. L ...