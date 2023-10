Volley | Manfredi | “Allenatore sarà di prestigio | Velasco è tra i papabili”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il presidente della Fipav, Giuseppe, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla scelta del nuovodella nazionale femminile. Queste le sue dichiarazioni: “Con Mazzanti sono stati 7 anni bellissimi, ma qualcosa si è rotto. È un ragazzo intelligente, abbiamo preso la decisione di cambiare assieme a lui.” Sui possibili nomi come prossimo CT, ha detto: “il nuovo tecnico? Non abbiamo ancora deciso, abbiamo tempo fino al 31 dicembre per decidere. Ho avuto l’incarico per la decisione sul prossimouna figura di? Julio è tra quelli che contatteremo”, ha concluso. SportFace.