Volley | in A2 il palleggio è roba da over 40

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Sabato inizierà la stagione 2023/2024 della serie A2 maschile e analizzando le rose presentate dalle 14 squadre iscritte al campionato notiamo la presenza di ben 5 palleggiatori con più di 40 anni che, almeno sulla carta, dovrebbero partire tutti titolari. Chi sono i “magnifici 5” – dal più giovane al più anziano Matteo Paris – Il più giovane (ha compiuto 40 anni a settembre) di questo quintetto, difenderà i colori della Abba Pineto. Ultima stagione in Superlega con la maglia del Piacenza nella stagione 2019/2020 Simone Tiberti – 43 anni, sta per iniziare la sua nona stagione consecutiva a Brescia, con la quale ha sempre affrontato il campionato di A2 e dove aveva già giocato in gioventù fino al 2002. Fernando Gabriel Garnica – 43 anni e una vita sportiva che lo ha portato a giocare in 15 città italiane differenti tra B1 (attuale A3) e ...