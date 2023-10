Volley femminile | Serie A1 | al via la seconda giornata | Conegliano e Milano in trasferta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Domani, sabato 14 ottobre, si aprirà ladiA1, con due anticipi in programma: Cuneo-e Trento-. Due delle capoliste, entrambe in, proveranno a tenere il rullino di marcia imposto alla prima. Domenica 15 ottobre, in programma il resto del quadro della, con cinque partite. Attesa per Roma-Chieri, match che si disputerà nel nuovo Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano della squadra di casa, con le ospiti che cercano il riscatto dopo la sconfitta nel derby con Novara alla prima. Busto Arsizio-Scandicci, vedrà l’uno contro l’altro due ex CT della nazionale italiana, Barbolini e Velasco. Le altre partite del pomeriggio saranno ...

Il Centro di Qualificazione Regionale della FIPAV Liguria, nell'ambito del programma di Qualificazione Nazionale20232024, organizza un incontro in ciascun territorio, per le atlete nate nell'anno 2010. I tre appuntamenti, curati dal selezionatore regionale Luca Parodi, sono fissati per sabato 21 ...

Volley femminile, Mazzanti esonerato saluta l’Italvolley da signore: “Grazie dal profondo del cuore” Virgilio Sport

Le quattro coppie azzurre chiudono tutte agli ottavi di finale, Nicolai/Cottafava sconfitti da Mol/Sorum, Menegatti/Gottardi da Mariafe/Clancy, out anche Ranghieri/Carambula e Lupo/Rossi ...Domani, sabato 14, il Palazzetto dello Sport di Imperia ospita la tavola rotonda “Lo sport come presidio dell’evoluzione dei valori psicofisici dell’essere umano: lavorare per e con i giovani per gara ...