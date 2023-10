Volley femminile | Mazzanti lascia la guida dell’Italia | risoluzione consensuale con la Federazione

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Davidenon è più l’allenatoredi. A comunicarlo è stata laItaliana Pallavolo, che attraverso una nota ufficiale ha annunciato ladel rapporto che li legava. “Dopo l’incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme” si legge nella nota. Dopo sette lunghi anni si chiude dunque un importante capitolo per la nazionale, che sotto ladel tecnico marchigiano ha conquistato numerosi risultati di spicco. Agli Europei sono arrivati un oro (2021) e un bronzo (2019), mentre ai Mondiali un argento (2018) e ...