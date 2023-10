Volley | Davide Mazzanti non è più il CT dell’Italia “Separazione consensuale” Chi sarà il nuovo allenatore?

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)non è più il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana difemminile. Latra il tecnico marchigiano e la Federazione è, le due parti hanno stabilito insieme che non ci fossero più i presupposti per proseguire il rapporto. La decisione è stata comunicata in occasione del Consiglio Federale in corso di svolgimento a Caorle (in provincia di Venezia). Nella giornata di ieriaveva ripercorso i sette anni del suo mandato e si era soffermato in particolare sull’ultima stagione, conclusa con il deludente quarto posto agli Europei e soprattutto la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il torneo di Lodz. Il CT era stato particolarmente criticato negli ultimi mesi per la gestione del gruppo: aveva lasciato a casa ...