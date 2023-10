Volley | come cambia l’Italia senza Mazzanti | tornano Egonu e De Gennaro? Tutte le ‘nuove’ convocabili

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’era di Davidealla guida della Nazionale Italiana difemminile è giunta ufficialmente al capolinea. Il tecnico marchigiano e la Federazione hanno raggiunto l’accordo consensuale per non proseguire nel rapporto professionale. La decisione è stata ratificata in conclusione al Consiglio Federale svolto a Caorle. L’allenatore ha completamente fallito gli obiettivi fissati per questa estate, chiudendo gli Europei al quarto posto e mancando il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Al netto dei risultati scadenti è stata la gestione tecnica a fare discutere. La scelta di lasciare a casa veterane di lussoMonica De, Cristina Chirichella, Caterina Bosetti e i problemi nel rapporto con Paolahanno fatto parecchio discutere negli ultimi mesi. Una serie di stelle lasciate a ...