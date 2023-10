Vladimir Puntin condanna l’assedio di Gaza

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È “inaccettabile” imporre alla Striscia diun blocco “comedi Leningrado durante la Seconda guerra mondiale”. Lo ha dichiarato il presidentePutin, accusando gli Stati Uniti di sostenere Israele in questa scelta e facendo appello a una mediazione a favore dei civili. “Israele ha dovuto affrontare un attacco senza precedenti” ha affermato il Presidente della Federazione Russa. “Ma nonostante tutta l’amarezza di entrambe le parti, penso ancora che dobbiamo pensare alla popolazione civile”, ha aggiunto. Il possibile piano di Israele per un’operazione di terra nella Striscia dipotrà avere conseguenze enormi per tutte le parti. Ha sostenuto Putin, a Bishek. “Usare armi pesanti in una zona abitata è una questione molto difficile carica di conseguenze molto gravi per tutte le parti”. “È ...