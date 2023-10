Visto che nei supermercati appaiano i primi panettoni | allora non sembra nemmeno troppo presto per pensare ai Mercatini di Natale Oltretutto quando per arrivarci sarà a disposizione un treno storico

Leggi su iodonna

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Con un’estate lunghissima che ancora non ci ha abbandonato,al, al freddo e alla neve se mai ci saranno, ai regali da fare, non è una cosa immediata. Mache neinonpera come organizzare la classica gita aidiperuncon carrozze anni ’60 e ’70 e locomotore elettrico che partirà da Milano domenica il 17 dicembre. ...