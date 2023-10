Villa Paradiso | questione di pelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'importanza della prevenzione per il controllo dei nei e dei tumori cutanei è un argomento sempre attuale. Il Professor Giulio Gualdi, docente di Dermatologia presso l'Università G. d'Annunzio e dermatologo diClinical Beauty a Riviera Gardone ci offre preziose informazioni sulla mappatura dei nei, i segnali d'allarme da cercare nei nei, le raccomandazioni per la protezione solare e la diagnosi precoce, nonché l'evoluzione della tecnologia nel campo della dermatologia. Scopriremo anche dati sulle patologie epiteliali, la predisposizione di genere e l'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori cutanei. D. Come ogni anno, pressoe La Maison du Relax, c'è un evento annuale che attira l'attenzione di tutti: l'appuntamento di ottobre dedicato all'uomo. Questo evento offre ...