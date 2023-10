VIDEO | MLW Fusion 12 10 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 ottobre 2023) MLWé Tornato: lo storico TV/Webshow della federazione di Court Bauer torna su Youtube; in questo episodio, ripercorriamo le sfide dirette avute fra l’MLW World Heavyweight Champion Alex Kane e il suo sfidante Davey Boy Smith prima del loro Match a MLW Slaughterhouse questo Weekend: Davey Boy Smith Jr. (w/Mark Billington & Thomas Billington) vs. Alex Kane (w/Mr. Thomas) No Ropes Catch Wrestling MatchDavey Boy Smith Jr. vs. Alex Kane (w/Mr. Thomas) 40 Man Battle Riot Match