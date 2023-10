Video della scia luminosa nel cielo della Sardegna | è il meteorite caduto ad Armungia

Registrazioneconferenza stampa dal titolo "+ Europa presenta l'iniziativa "Ferma il dissesto"" che si è tenuta a Roma venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 10:00. Tra gli argomenti discussi: ...

Israele, il video di un superstite della strage del rave - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Firenze, il video dell’aggressione a un 91enne in pieno centro per un orologio. Nessuno aiuta l'anziano, lui però si ribella video.corrierefiorentino.corriere.it

"Ho un nome di un giocatore della Roma (...) che gioca ora (...) italo-polacco", dice a Corona il suo cosiddetto "informatore" in una telefonata ripresa in un video caricato sempre sul sito. Nel video ...“Il video non proviene da documentazione della questura di Catania. – ha spiegato ribadendo una nota di giorni fa della stessa questura – In nessuno degli atti redatti all’epoca è menzionata la ...