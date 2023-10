... questo quanto si legge a corredo di unpostato dall'Aeronautica israeliana sui social. ... mentre sono crescenti le richieste aldi consentire un passaggio sicuro ai civili in fuga da Gaza. ...

Video, Cairo sul Torino: "Le sconfitte aiutano a crescere" La Gazzetta dello Sport

Video, Cairo sul Giro d'Italia 2024: "Cresciuto moltissimo negli ultimi anni" La Gazzetta dello Sport

In esclusiva su TN le parole di un appassionato tifoso granata sul difficile momento che sta vivendo il Torino di Ivan Juric ...(ANSA) - ROME, OCT 11 - Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani told a press conference with Egyptian counterpart Sameh Shoukry in Cairo Wednesday that he had informed Egyptian authorities ...