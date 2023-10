Viaggio di Meloni nell’Africa subsahariana | ecco quanto gas importerà l’Italia da Congo e Mozambico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Stando alle previsioni,si appresta a ricevere dalun miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) nell’inverno 2023-2024 e circa 4 miliardi di metri cubi nell’inverno 2024-2025. Dalinvecericeverà fino a un miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto per l’inverno 2023-2024, e fino a 4,5 miliardi per il 2025-2026

Mozambico, 13 ottobre 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia, arriva in Mozambico. In agenda l'incontro con il Presidente della Repubblica del Mozambico Felipe Nyus. In primo piano il tema dell'approvvigionamento energetico. Ecco le immagini.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata a Maputo in Mozambico per incontrare il presidente della Repubblica Nyusi.