Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 18 | 45

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 13.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA E LARUENTINA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENSTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral