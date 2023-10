Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 10.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA APPIA SI STA IN CODA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI A CAMPO DI CARNE SI RALLENTA IN VIA GENIO CIVILE TRA VIA NETTUNENSE E VIA PORTATORE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE ANGUILLARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO MARINARO ED ANGUILLARA NEI DUE SENSI DI MARCIA UN CANTIERE ATTIVO IN VIA BRACCIANESE CLAUDIA RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO