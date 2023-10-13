Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 09:45 (Di venerdì 13 ottobre 2023) 9.05 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA, ARDEATINA E RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALRIA E PIU AVANTI PER INCIDENTE CODE TRA LE USCITE PONTINA E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA PROVINCIALE ANGUILLARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO MARINARO ED ANGUILLARA NEI DUE SENSI DI MARCIA UN CANTIERE ATTIVO IN VIA BRACCIANESE CLAUDIA RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio ...Leggi su romadailynews
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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 09 : 15
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 08 : 45
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 08 : 15
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 07 : 30
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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 19 : 45
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