Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 09:15 (Di venerdì 13 ottobre 2023) Viabilità DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 830 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLAITTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLTRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILTIA DI VIA DI VERMICINO IN VIA TIBURTINA RALLENAMENTI TRA TIVOLI E ...Leggi su romadailynews
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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 08 : 45
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 08 : 15
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2023 ore 07 : 30
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 20 : 30
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 19 : 45
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 19 : 15
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