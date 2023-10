Verbania entra nel Parco Nazionale Val Grande

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È finalmente arrivata la conferma che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto (apparso ieri in Gazzetta Ufficiale) che sancisce l'ta della Città di, con una sua porzione di territorio, nelVal, l'area selvaggia più estesa delle Alpi. Le parole del sindaco "E'...

Le parole del sindaco "E' la fine di un lungo percorso - afferma il sindaco Silvia Marchionini - e penso sinceramente chesia il naturale riferimento per quell'integrazione turistica ed ...

Verbania entra ufficialmente nel Parco Nazionale Val Grande Comune di Verbania

La Città di Verbania entra nel Parco Nazionale Valgrande NovaraToday

Sabato 14 ottobre la Lega Giovani sarà in piazza San Vittore a Intra a raccogliere firme per combattere un disagio da tempo diffuso e ormai ignorato, quello che vede protagonista la gioventù verbanese ...Venerdì 13 e sabato 14 ottobre 2023, alla Casa della Resistenza di Verbania, si terrà il convegno internazionale Storie, memorie, oblio, in occasione dell’80° anniversario della strage degli ebrei del ...