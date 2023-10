Venezia | l' aeroporto Marco Polo chiuso per invasione di gabbiani

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Voli bloccati all'diper un'di. Dalle 10 di venerdì, scrive il Gazzettino, numerosi voli in arrivo alsono stati dirottati in altri aeroporti per non rischiare collusioni con alcuni stormi direali che volavano nelle adiacenze delle piste. La collisione con gli uccelli in fase di atterraggio e decollo, il cosiddetto "bird strike" è pericoloso e temuto dai piloti. A settembre scorso fu proprio la collisione con uno stormo di uccelli a far cadere una delle Frecce Tricolori a Torino, incidente costato la vita a una bimba di cinque anni. Ancora non è stato comunicato quando verrà dato il nuovo via libera a decolli e atterraggi. Inevitabili disagi e lunghe file inper i passeggeri in partenza.

Voli bloccati all'aeroporto di Venezia per un'invasione di gabbiani. Dalle 10 di venerdì, scrive il Gazzettino, numerosi voli in arrivo al Marco Polo sono stati dirottati in altri aeroporti per non ...