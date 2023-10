Van Dijk | “Rinuncerei a parte dello stipendio per giocare di meno Come giocatori

Troppe partite, van Dijk sincero: "Potrei rinunciare a parte dello stipendio pur di giocare meno" TUTTO mercato WEB

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spagna, il difensore dell'Olanda Virgil Van Dijk parla di un tema che comincia a stare a cuore a molti calciatori, quello dei calendari troppo ...Dal ritiro dell'Olanda, Virgil Van Dijk lancia l'allarme per i troppi impegni a cui devono sottostare i calciatori al giorno d'oggi, dove in pratica si gioca sempre ogni 3/4 giorni. "In Inghilterra ne ...