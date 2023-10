Valentino Rossi e la collezione di caschi | chicche pazzesche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sul suo profilo Instagram @valeyellow46,ha mostrato in un video la sua incredibiledi, molti anche di piloti di altri sport, come quello della leggenda della Formula ...

Sul suo profilo Instagram @valeyellow46,ha mostrato in un video la sua incredibile collezione di caschi, molti anche di piloti di altri sport, come quello della leggenda della Formula 1 Michael ...

MotoGP 2024. Marc Marquez come Valentino Rossi #lanotiziainprimafila [VIDEO] - MotoGP Moto.it

Marquez in Ducati: per Rossi e Lorenzo non fu una scelta felice, ma per il team... La Gazzetta dello Sport

Valentino Rossi sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un video in cui ha orgogliosamente mostrato la sua collezione di caschi. Il Dottore negli anni ne ha collezionato di tutti i tipi, tra quelli ...Adesso c’è anche l’ufficialità: nel 2024, Marc correrà con una Ducati della squadra satellite di Nadia Padovani. Una scelta coraggiosa, perché passa da un team super ufficiale a una piccola struttura, ...