Valentina Ferragni | per lei è già tempo di feste | il look rosso anticipa il periodo natalizio

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestinisfoggia un abito ed è già Natale. L’influencer ha posato in un abito che richiama già il: scintillanti paillettes escuro con scarpe nere e argento sempre piene di piccoli diamantini. Insomma, unche tranquillamente si potrebbe sfoggiare anche durante la cena di Natale in famiglia. Anche con il make-upsi ispira proprio al, nonostante le temperature siano ancora molto calde e il Natale sembra più lontano che mai. LEGGI ANCHE > Deva ...