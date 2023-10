USA | Florida | numerosi danni da tornado

AGI - Non si sblocca l'impasse per l' elezione del nuovo Speaker della Camera dei rappresentantiche sta dilaniando i repubblicani. Steve Scalise , il candidato designato dal Grand Old Party ...

Cronaca meteo. USA, devastanti tornado in Florida. Danni ingenti ... 3bmeteo

USA - Florida. Entra in vigore domani la controversa legge HB 1297 Nessuno tocchi Caino

Tre tornado hanno colpito parte della Florida nella notte tra mercoledì e giovedì, provocando ingenti danni ma fortunatamente nessun ferito grave. Due di tali fenomeni hanno coinvolto il versante affa ...La Camera dei Rappresentanti deve votare per un nuovo Speaker dopo che il repubblicano Kevin McCarthy è stato estromesso a seguito di lotte intestine all'interno del partito. Ma come… Leggi ...