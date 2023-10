Urso | “Italia può diventare protagonista dell’economia dello spazio”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Tra i collegati alla manovra economica, ci sarà anche una legge sullo, sulla ‘space economy’. L’puòuno dei grandi attorie già storicamente lo è, poiché siamo la sesta potenza spaziale. Ma oggi loè davvero unoeconomico. È davvero una nuova avventura per le imprese, per l’economia e per la societàna”. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. Il settore vale un fatturato annuo di 1,6 miliardi di euro e dà lavoro a circa 6mila addetti. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.