Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 13 10 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La verità è che essere sinceri non paga quasi mai. E se non lo fa nella vita reale, figuriamoci in un contesto come. In quello studio la storia ci insegna che ad andare avanti sono le piccole fiammiferaie, i peggio parac*li e i giullari che tanto divertono Queen Mary. E guardate con che velocità è cambiata pure lei, quando Michele Longobardi ha messo da parte l’ironia per iniziare a muovere delle (per me assolutamente leggitime) critiche alla sua piccola fiammiferaia tronista. Dacché si sbellicava dalle risate e passava il tempo a disquisire su chi le ricordasse di più, se Troisi o De Martino, all’espressione tirata di oggi, con quella serie di “e quindi?” e “che vuoi fare?” con cui incalzava Manuela Carriero affinché aprisse velocemente la botola sotto la seggiolina del corteggiatore. Agli Elios, si sa, piace di più una bella bugia che ...