Uomini e Donne anticipazioni | Beatriz se ne va Parla Raffaella Mennoia

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Venerdì 13 ottobre 2023 si è tenuta una nuova registrazione di, il programma condotto da Maria De Filippi con la presenza di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Lerivelano alcuni dettagli su quanto avvenuto in studio. A quanto pare,d'Orsi si è autoeliminata. La corteggiatrice ha preso la decisione di lasciare la trasmissione. Negli ultimi giorni era finita al centro delle polemiche per un post scritto su Facebook, risalente a circa due anni fa, nel quale criticava la stessa trasmissione che l'ha ospitata fino ad oggi: "Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell'intelligenza". Questo avvenimento ha a che fare con la sua decisione di chiudere la sua esperienza? Niente affatto. Molto ...