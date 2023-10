Uomini e Donne | anticipazioni 13-17 ottobre 2023 | arriva un' eliminazione

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nelle puntate di, che saranno trasmesse tra venerdì 13 e martedì 17, vedremo che Gemma Galgani e Maurizio Laudicino prenderanno una decisione drastica. Roberta Di Padua, dal canto suo, si troverà a smascherare un suo spasimante mostrando dei messaggi compromettenti. Per quanto riguarda il trono classico, invece, nelle prossime messe in onda ci sarà un colpo di scena che riguarderà il trono di Manuela Carriero. Cristian Forti, dal canto suo, consoliderà la conoscenza di due corteggiatrici, tuttavia, il suo comportamento in esterna porterà le dame ad un pesante scontro., puntate 13-17: capolinea per Gemma e Maurizio Nel corso delle puntate didal 13 ...