Uno scempio alla Foggiana

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La Provincia di Foggia è al centro di una crisi ambientale e strutturale che richiede un immediato intervento. La zona, in particolare nelle aree di Stornara e Cerignola, sta affrontando un disastro ambientale che richiede l’attenzione urgente delle autorità competenti. Un grave problema ambientale riguarda le aree verdi che sono state trascurate e abbandonate, ridotte ora a cumuli di erbacce secche. Queste zone, un tempo rigogliose e piene di vita, ora sono diventate rifugi per animali e insetti di ogni genere. Questo degrado ambientale rappresenta una minaccia sia per la biodiversità che per la qualità della vita della popolazione locale. Ma non è solo l’ambiente a subire le conseguenze di questa crisi. La Provincia di Foggia sta affrontando numerosi problemi strutturali che richiedono un intervento urgente. Molti comuni della provincia stanno lottando con la mancanza di ...