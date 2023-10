Unghie fai da te | è questo l’errore più comune che le sta rovinando ogni volta che lo fai

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In poche lo sanno, ma per avere delleperfette devi assolutamente evitareerrore, rischi proprio di rovinarle! C’è poco da fare, dellecurate conferiscono tutto un altro aspetto non solo alle mani – che restano uno dei biglietti da visita più importanti di tutti – ma anche al nostro look. Danno, infatti, quel punticino in più in termini di ricercatezza ed eleganza. Attenzione però: non è di certo necessario avere lelaccate di smalto rosso fresco per apparire sempre e comunque perfetta! Se vuoi una manicure impeccabile, non commettere piùerrore! – Grantennistoscana.itL’importante è avere dellesane, forti e belle da vedere erisultato si può ottenere senza andare per forza da un’onicotecnica ...