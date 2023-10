Ungheria-Serbia Campionato europeo | 14-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il gruppo G di qualificazione agli Europei non è di quelli particolarmente seducenti, non ci sono big al suo interno, ma dopo cinque giornate è tra i più equilibrati e quella trasarà una gara dirimente per il primo posto. Gli uomini di Marco Rossi e quelli di Stojkovic condividono la prima InfoBetting: Scommesse Sportive e