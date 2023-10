Un’estate fa | anticipazioni terzo e quarto episodio con Lino Guanciale | Claudia Pandolfi e Filippo Scotti

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ledeldifa, la serie Sky Original condisponibile su Sky e Now La linea che divide il presente dal passato, i nostri giorni da quell’estate degli anni ‘90, si fa sempre più sottile, mentre iniziano a riaffiorare ricordi che sembravano ormai persi per sempre nei nuovi episodi () difa, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures. Disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i due nuovi episodi andranno in onda il 13 ottobre su Sky Atlantic. Leggi la nostra recensione dei primi due ...