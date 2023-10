Under 21 | Nasti escluso dalla lista dei convocati | ecco il motivo

Non c'è pace nemmeno in21. Il ct Carmine Nunziata , ha infatti escluso dai convocati il calciatore del Bari Marcoper motivi disciplinari, dopo una lite con un compagno di squadra avvenuta in ...

In questo caso non si tratta di scommesse clandestine, bensì di un forte litigio tra due giocatori. Il difensore dell'Atalanta Ruggeri ha avuto un alterco piuttosto forte ...Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan, sarebbe stato escluso dal ritiro dell'Italia Under 21 per un pugno a Matteo Ruggeri Fabio Barera Redattore Alcune ore fa la FIGC aveva emesso un ...