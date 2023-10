Under 21 | arrivano le scuse di Nasti | 'Rispetto la maglia azzurra | questo episodio sarà un'occasione per crescere'

La decisione del ct Nunziata sulla permanenza di Matteo Ruggeri nel gruppo dell'Italia21. I dettaglidelle precisazioni sul caso scoppiato nel ritiro dell'Italia21 tra Nasti e Ruggeri. Dopo il pugno subito dall'esterno Atalantino, che gli ha rotto il setto nasale, ...

Sabato a Monza arrivano i Play Days di FIGC e Gillette, per un'altra ... FIGC

Gli eroi arrivano dal cielo: "Bloccati dall'alluvione in salvo grazie a voi" il Resto del Carlino

Marco Nasti escluso dal ritiro dell’Italia Under 21: emergono nuove rivelazioni sul motivo della decisione di Nunziata Arrivano nuove e clamorose rivelazioni in merito alla decisione del ct Carmine ...Non bastava lo scandalo scommesse a scuotere la Nazionale maggiore. Anche nell’Under 21 azzurra spunta un caso: il ct della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata, ha deciso di rimandare a casa l’attacc ...