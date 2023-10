Un’auto lo butta giù dalla bici | una seconda lo travolge e lo uccide | entrambe scappano senza soccorrerlo Morto un 25enne nell’Avellinese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) E’ stato investito dache è fuggita. E poi è stato travolto e ucciso da unavettura che a sua volta si è allontanata. E’ la dinamica, per certi versi incredibile, di un incidente – avvenuto all’alba – di cui è rimasto vittima undel Burkina Faso che stava viaggiando a bordo della suaa Rotondi, in provincia di Avellino. Il giovane risiedeva nel centro di accoglienza di Capizze, a pochi chilometri dal comune della Valle Caudina. Indagini sono in corso per individuare i due pirati della strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.