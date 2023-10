Un’altra beta della One UI 6 0 per il Samsung Galaxy Z Fold 5

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il nuovissimo5 ha ottenuto l’accesso al firmware di prova One UI 6.0 una settimana fa. Il colosso di Seul ha ora rilasciato un altro aggiornamentoper il telefono di punta pieghevole, elencando una serie di correzioni e problemi noti. Il primo aggiornamentoOne UI 6.0 aveva la versione firmware ZWJ2, ma i tester possono identificare questa nuova build tramite il numero firmware ZWJ4. Come riportato da “SamMobile“, l’ultima versionepesa poco più di 1GB (meglio scaricarla sotto rete Wi-Fi) e anch’essa include la patch di sicurezza di ottobre 2023 (non ce ne sono altre disponibili al momento, in attesa che venga rilasciata quella di novembre di quest’anno, tra circa due settimane o qualcosa in più). I proprietari del ...