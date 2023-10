Una manovra che non farà danni (nemmeno ai mercati). Morando spiega perché

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tra poco più di 48 ore il Consiglio dei ministri esaminerà laitaliana per poi, terminata la riunione, spedirla in un unico plico a Bruxelles, per una prima valutazione, come ha ricordato proprio oggi lo stesso commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. Poi sarà la volta dei, finora tutto sommato tranquilli e fiduciosi, a parte qualche sussulto a valle dell’approvazione della Nadef e delle agenzie di rating. Solo allora si capirà se la prudenza e il senso di realismo predicato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (concetto ribadito in queste ore da Marrakesh, dove sono in corso i meeting del Fmi) avranno avuto la giusta capacità di persuasione. Di sicuro, non manca la convergenza, soprattutto con Bankitalia e il suo governatore uscente, Ignazio Visco che, intervistato da Bloomberg, ha ribadito la solidità dei conti ...