Un thriller psicologico diretto da un maestro e interpretato dal migliore Perché vedere Shutter Island 2010 di Scorsese con DiCaprio

Leggi su amica

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Alla base di tutto c’è un libro bestseller, L’isola della paura di Dennis Lehane (ed. Piemme). E si sente. Ma poi sono la mano di Martine l’anima di Leonardoa trasformarlo in un gran bel film. Stasera in tv su Iris alle 21.15 va in onda. Ennesima collaborazione di successo della coppia. In attesa dial cinema la loro nuova fatica (che in tanti hanno già definito un capolavoro), Killers of the Flower Moon, godiamoci questoricco si suspance e molto coinvolgente. Inserito dal National Board of Review tra i migliori 10 film del. Merito ...